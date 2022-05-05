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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВЛИФТМАШ ПРОДВИГАЕТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД БРЕНДОМ MOVEL
09:24 10.05.2022
Презентации новой линейки лифтового оборудования ОАО «Могилевлифтмаш» под брендом MOVEL состоялась 6 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.
Как сообщили ЭКОПРЕС в пресс-службе предприятия, целью презентации было продвижение лифтов бренда MOVEL на рынок Российской Федерации и, в частности, Северо-Западного региона для нужд сегмента нового строительства класса «Комфорт» и «Элит».
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