ЭКОНОМИКА РБ

МОГИЛЕВЛИФТМАШ ПРОДВИГАЕТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД БРЕНДОМ MOVEL

09:24 10.05.2022 Презентации новой линейки лифтового оборудования ОАО «Могилевлифтмаш» под брендом MOVEL состоялась 6 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. Как сообщили ЭКОПРЕС в пресс-службе предприятия, целью презентации было продвижение лифтов бренда MOVEL на рынок Российской Федерации и, в частности, Северо-Западного региона для нужд сегмента нового строительства класса «Комфорт» и «Элит».