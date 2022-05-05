|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ ОПУБЛИКОВАЛО НОВОЕ «КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ» ПО ЗАПУСКУ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ, КОПИРАЙТИНГА И ДИЗАЙНА
17:52 06.05.2022
Минэкономики опубликовало информацию о коробочном решении «Услуги по графическому дизайну, копирайтингу, SMM, интернет-маркетингу (аутсорсинг)».
Напомним, типовые «коробочные решения» для открытия и развития своего дела разрабатываются в рамках совместного с ПРООН проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь».
Как отмечают в министерстве, при создании брендов и информационных продуктов, не говоря уже о разработке маркетинговой кампании, невозможно обойтись без графического дизайна. Не менее востребованы сегодня услуги по продвижению сайтов или мобильных приложений в поисковых сетях (SEO), социальных сетях (SMM), копирайтингу. Для старта своего дела в этих сферах нужен минимальный капитал и развитое умение применять творческий подход, а также большой багаж знаний в области дизайна и использования графических пакетов.
Предлагаемые бизнес-модели разработаны предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобного дела. Благодаря их рекомендациям, можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности и добиться успеха.
«Коробочное решение» состоит из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.
Всего в рамках проекта предусмотрено к разработке 20 решений. «Услуги по графическому дизайну, копирайтингу, SMM, интернет-маркетингу (аутсорсинг)» – девятое. Работа над остальными продолжается.
Скачать и использовать его для открытия своего бизнеса можно здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2022
Курсы в банках
на 06.05.2022
Конвертация в банках
на 06.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте