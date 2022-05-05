Минэкономики опубликовало информацию о коробочном решении «Услуги по графическому дизайну, копирайтингу, SMM, интернет-маркетингу (аутсорсинг)».

Напомним, типовые «коробочные решения» для открытия и развития своего дела разрабатываются в рамках совместного с ПРООН проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь».

Как отмечают в министерстве, при создании брендов и информационных продуктов, не говоря уже о разработке маркетинговой кампании, невозможно обойтись без графического дизайна. Не менее востребованы сегодня услуги по продвижению сайтов или мобильных приложений в поисковых сетях (SEO), социальных сетях (SMM), копирайтингу. Для старта своего дела в этих сферах нужен минимальный капитал и развитое умение применять творческий подход, а также большой багаж знаний в области дизайна и использования графических пакетов.

Предлагаемые бизнес-модели разработаны предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобного дела. Благодаря их рекомендациям, можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности и добиться успеха.

«Коробочное решение» состоит из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.

Всего в рамках проекта предусмотрено к разработке 20 решений. «Услуги по графическому дизайну, копирайтингу, SMM, интернет-маркетингу (аутсорсинг)» – девятое. Работа над остальными продолжается.

Скачать и использовать его для открытия своего бизнеса можно здесь.