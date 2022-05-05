|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В ГОСКЛИНИКАХ БУДУТ В 2,5 РАЗА НИЖЕ, ЧЕМ В ЧАСТНЫХ МЕДЦЕНТРАХ - МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ
17:36 06.05.2022
Цены на платные услуги в государственных учреждениях здравоохранения, которые участвуют в эксперименте Минздрава, будут значительно ниже, чем в частных центрах. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
«Безусловно, мы будем смотреть за ценами. Цены, однозначно, будут в 2-2,5 раза ниже, чем в частном секторе, с моей точки зрения», - сказал Д. Пиневич, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.
В Беларуси в настоящее время проводится эксперимент в 18 госучреждениях здравоохранения: пациентам будут оказываться платные медуслуги в клиниках сверх установленного государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
По словам Д. Пиневича, Минздрав заинтересован в том, чтобы этот эксперимент удался. Это позволит не только удовлетворить спрос населения.
"Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы наши медицинские работники получили дополнительную заработную плату именно в тех учреждениях, где они работают на постоянной основе", - добавил министр.
В эксперименте принимают участие 18 государственных медучреждений. В праздники и праздничные дни, объявленные нерабочими, выходные дни (суббота и воскресенье) по желанию граждан они будут оказывать платные медицинские услуги, относящиеся к плановой первичной, специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, за исключением медицинских услуг, оказываемых детям, и трансплантации органов и тканей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2022
Курсы в банках
на 06.05.2022
Конвертация в банках
на 06.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте