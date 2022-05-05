Цены на платные услуги в государственных учреждениях здравоохранения, которые участвуют в эксперименте Минздрава, будут значительно ниже, чем в частных центрах. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

«Безусловно, мы будем смотреть за ценами. Цены, однозначно, будут в 2-2,5 раза ниже, чем в частном секторе, с моей точки зрения», - сказал Д. Пиневич, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.

В Беларуси в настоящее время проводится эксперимент в 18 госучреждениях здравоохранения: пациентам будут оказываться платные медуслуги в клиниках сверх установленного государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

По словам Д. Пиневича, Минздрав заинтересован в том, чтобы этот эксперимент удался. Это позволит не только удовлетворить спрос населения.

"Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы наши медицинские работники получили дополнительную заработную плату именно в тех учреждениях, где они работают на постоянной основе", - добавил министр.

В эксперименте принимают участие 18 государственных медучреждений. В праздники и праздничные дни, объявленные нерабочими, выходные дни (суббота и воскресенье) по желанию граждан они будут оказывать платные медицинские услуги, относящиеся к плановой первичной, специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, за исключением медицинских услуг, оказываемых детям, и трансплантации органов и тканей.