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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В ГОСКЛИНИКАХ БУДУТ В 2,5 РАЗА НИЖЕ, ЧЕМ В ЧАСТНЫХ МЕДЦЕНТРАХ - МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ


17:36 06.05.2022

Цены на платные услуги в государственных учреждениях здравоохранения, которые участвуют в эксперименте Минздрава, будут значительно ниже, чем в частных центрах. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

«Безусловно, мы будем смотреть за ценами. Цены, однозначно, будут в 2-2,5 раза ниже, чем в частном секторе, с моей точки зрения», - сказал Д. Пиневич, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.

В Беларуси в настоящее время проводится эксперимент в 18 госучреждениях здравоохранения: пациентам будут оказываться платные медуслуги в клиниках сверх установленного государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

По словам Д. Пиневича, Минздрав заинтересован в том, чтобы этот эксперимент удался. Это позволит не только удовлетворить спрос населения.

"Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы наши медицинские работники получили дополнительную заработную плату именно в тех учреждениях, где они работают на постоянной основе", - добавил министр.

В эксперименте принимают участие 18 государственных медучреждений. В праздники и праздничные дни, объявленные нерабочими, выходные дни (суббота и воскресенье) по желанию граждан они будут оказывать платные медицинские услуги, относящиеся к плановой первичной, специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, за исключением медицинских услуг, оказываемых детям, и трансплантации органов и тканей.
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