Война стремительно изменила отношение украинских потребителей к выбору грузовых автомобилей.

Как сообщает AUTO-Consulting, бывший лидер украинского рынка – белорусский МАЗ перестал возглавлять рейтинг популярности у потребителей еще в марте, а в апреле окончательно покинул группу лидеров.

По данным AUTO-Consulting, еще в марте украинский рынок возглавили грузовики Ford. В апреле им предпочитали уже 24% покупателей.

На втором месте в апреле находились грузовики Volvo, с результатом 19% рынка. А на третьем месте – MAN (12%). Также украинские потребители выбирали IVECO (10%).

«В целом рынок грузовиков полным весом более 3,5 т в апреле сократился на 67%, по сравнению с апрелем 2021 года, но был лучше, чем в марте. Спрос на грузовую технику в стране есть, и почти все дилеры возобновили продажи техники. Сейчас в Украину уже возобновили и поставки новых партий грузовиков. Но рынок очень изменился как по спросу на выполнение техники, так и по региональной структуре потребления», - отмечают в AUTO-Consulting.