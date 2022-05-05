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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗ-ЗА МНОГОЧИСЛЕННЫХ ЗАВЫШЕНИЙ ЦЕН И АНТИСАНИТАРИИ ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА МАГАЗИНА В МОЛОДЕЧНО И КАФЕ ПОД МИНСКОМ
16:19 06.05.2022
Комитет госконтроля Минской области из-за многочисленных нарушений приостановил работу магазина и кафе под Минском.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, при изучении ситуации в частном магазине в Молодечно работниками межрайонного комитета госконтроля и санитарно-эпидемиологической службы установлены завышения цен на молочную продукцию и хлебобулочные изделия. Кроме того, в продаже находились товары с истекшим сроком годности.
Субъекту торговли были выданы рекомендации об устранении выявленных нарушений.
Однако повторный мониторинг показал, что нарушения не устранены. Как следствие, субъект хозяйствования и его руководитель были привлечены к административной ответственности, 4 должностных лица – к дисциплинарной, вынесены предписания об изъятии из обращения некачественной продукции.
В связи с многочисленными нарушениями работа торгового объекта была приостановлена до полного устранения выявленных нарушений.
Также в настоящее время приостановлена работа кафе и одного из магазинов в агрогородке Ждановичи Минского района. При проверке этих объектов были выявлены вопиющие факты антисанитарии, реализации просроченной и нестандартной продукции, несоблюдение правил торговли и др.
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