Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 мая 2022 года выросло до 981,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 981 тыс. 838 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 974 тыс. 423 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 236 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6966 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 579 человек, число смертей от COVID-19 – на 3.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 11 тыс. 714 тестов. Всего в стране проведено 13 млн 191 тыс. 812 тестов.