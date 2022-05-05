|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ ПОСТУПИЛО 4,2 МЛН РУБЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
15:06 06.05.2022
В январе-марте 2022 года в бюджет Могилевской области поступило 4,2 млн рублей транспортного налога, в том числе от организаций – 4,1 млн рублей, от физических лиц – 0,1 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на 1 января в Могилевской области насчитывается 128,7 плательщиков транспортного налога, в том числе 126,8 тыс. физических лиц и 1,9 тыс. организаций.
Организациями транспортный налог уплачивается авансовыми платежами (не позднее 15 марта, 15 июня и 15 сентября). Доплата налога по итогам года производится не позднее 22 февраля 2022 года.
Гражданами транспортный налог, исчисленный за 2021 год, уплачивается не позднее 15 ноября (налог уплачивается на основании извещения налогового органа).
Плательщиками транспортного налога являются организации и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
Объектом налогообложения признаются транспортные средства, зарегистрированные за физическими лицами и организациями в ГАИ МВД.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2022
Курсы в банках
на 06.05.2022
Конвертация в банках
на 06.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте