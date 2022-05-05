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ЭКОНОМИКА РБ


В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ ПОСТУПИЛО 4,2 МЛН РУБЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА


15:06 06.05.2022

В январе-марте 2022 года в бюджет Могилевской области поступило 4,2 млн рублей транспортного налога, в том числе от организаций – 4,1 млн рублей, от физических лиц – 0,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на 1 января в Могилевской области насчитывается 128,7 плательщиков транспортного налога, в том числе 126,8 тыс. физических лиц и 1,9 тыс. организаций.

Организациями транспортный налог уплачивается авансовыми платежами (не позднее 15 марта, 15 июня и 15 сентября). Доплата налога по итогам года производится не позднее 22 февраля 2022 года.

Гражданами транспортный налог, исчисленный за 2021 год, уплачивается не позднее 15 ноября (налог уплачивается на основании извещения налогового органа).

Плательщиками транспортного налога являются организации и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Объектом налогообложения признаются транспортные средства, зарегистрированные за физическими лицами и организациями в ГАИ МВД.
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