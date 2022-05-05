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ЭКОНОМИКА РБ
УЖЕ КАЖДАЯ ЧЕТВЕРТАЯ ТОННА ЦЕМЕНТА В БЕЛАРУСИ ПРОДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ БУТБ
14:07 06.05.2022
Белорусская цементная компания (БЦК) подвела итоги первого месяца торгов в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Напомним, с 1 апреля цемент на внутреннем рынке через биржу продается по специальному прейскуранту с более низким уровнем стартовых цен, чем по прямым контрактам, что дает возможность покупателям сэкономить до 2,5% средств на каждой тонне.
Как сообщает Telegram-канал БЦК, темпы продаж растут стремительно: уже 25% объема белорусского цемента реализуются на биржевых торгах. Для сравнения: в 2021 году эта доля не доходила и до 5%.
Количество заключенных за 4 месяца сделок – 134 - к началу мая уже превысило итоговый показатель всего прошлого года. Как и сама сумма сделок: 21,5 млн рублей против 20,9 млн рублей за 12 месяцев 2021-го. Через биржу с начала года продано почти 127 тысяч тонн цемента, причем в апреле – в 14 раз больше, чем в марте.
Белорусская цементная компания намерена планомерно наращивать долю продаж цемента через БУТБ.
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