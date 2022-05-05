ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЛИШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ ДВУХ МЕДЦЕНТРОВ


13:19 06.05.2022

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич прокомментировал лишение лицензий медцентров «ЛОДЭ» и «Клиника А1».

По его словам, приостановление действия лицензии на меддеятельность данных клиник не является экстраординарным фактом. С похожими трудностями с начала года столкнулись 20 белорусских компаний. И многие из них уже восстановили работу. На исправление недочетов им предоставили срок до 6 месяцев. Такое же время дадут «ЛОДЭ» и «Клинике А1».

«Наш основной посыл заключается в следующем: оказание медицинской помощи пациентам должно проводиться, прежде всего, в безопасных условиях. Если эти условия не соблюдаются, у нас есть право приостанавливать лицензию или лишать аккредитации государственные учреждения здравоохранения», - сказал Дмитрий Пиневич, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.

Центр допустил серьезные нарушения. Они касались, в частности, несоблюдения протоколов в ходе оказания неотложной медпомощи. Специалисты работали на оборудовании, которое не зарегистрировано или которое не прошло необходимые регламенты. Выявлены нарушения санэпидрежима, которые могут повлечь серьезные осложнения или угрозу жизни.

«Пласт нарушений был выявлен, мы его проанализировали и приняли решение о приостановлении действия лицензии этой компании», - отметил министр.

Он подчеркнул: если компания желает продолжить работать, она должна обратиться с информацией об устранении нарушений.

Министр уверен: этот факт не экстраординарный.

«Все должны понимать: если ты оказываешь медицинскую помощь, то должен оказывать ее качественно, согласно стандартам безопасности», - отметил он.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2022
валюта курс
EUR 2.7004
USD 2.5473
RUB 3.8417
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7004 -0.0433
USD 2.5473 -0.0592
RUB 3.8417 +0.1111
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6740 2.0000
USD 2.5400 2.5500
RUB 3.0000 3.8360
подробнее

Конвертация в банках
на 06.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0500 1.0700
EUR/RUB 70.0000 90.0000
USD/RUB 66.4000 85.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте