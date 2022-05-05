Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич прокомментировал лишение лицензий медцентров «ЛОДЭ» и «Клиника А1».

По его словам, приостановление действия лицензии на меддеятельность данных клиник не является экстраординарным фактом. С похожими трудностями с начала года столкнулись 20 белорусских компаний. И многие из них уже восстановили работу. На исправление недочетов им предоставили срок до 6 месяцев. Такое же время дадут «ЛОДЭ» и «Клинике А1».

«Наш основной посыл заключается в следующем: оказание медицинской помощи пациентам должно проводиться, прежде всего, в безопасных условиях. Если эти условия не соблюдаются, у нас есть право приостанавливать лицензию или лишать аккредитации государственные учреждения здравоохранения», - сказал Дмитрий Пиневич, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.

Центр допустил серьезные нарушения. Они касались, в частности, несоблюдения протоколов в ходе оказания неотложной медпомощи. Специалисты работали на оборудовании, которое не зарегистрировано или которое не прошло необходимые регламенты. Выявлены нарушения санэпидрежима, которые могут повлечь серьезные осложнения или угрозу жизни.

«Пласт нарушений был выявлен, мы его проанализировали и приняли решение о приостановлении действия лицензии этой компании», - отметил министр.

Он подчеркнул: если компания желает продолжить работать, она должна обратиться с информацией об устранении нарушений.

Министр уверен: этот факт не экстраординарный.

«Все должны понимать: если ты оказываешь медицинскую помощь, то должен оказывать ее качественно, согласно стандартам безопасности», - отметил он.