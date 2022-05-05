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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 10 МАЯ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИЯХ И ОБЪЕКТАХ
13:06 06.05.2022
Комитет государственного контроля Гомельской области 10 мая 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» по вопросам соблюдения субъектами хозяйствования требований законодательства по надлежащему содержанию территорий и объектов в регионе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Гомельской области, с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 21-03-20 граждане могут сообщить об имеющихся фактах бесхозяйственности на территориях предприятий и организаций области, а также на землях общего пользования.
Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами и при необходимости Комитет госконтроля области примет соответствующие меры реагирования.
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