Комитет государственного контроля Гомельской области 10 мая 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» по вопросам соблюдения субъектами хозяйствования требований законодательства по надлежащему содержанию территорий и объектов в регионе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Гомельской области, с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 21-03-20 граждане могут сообщить об имеющихся фактах бесхозяйственности на территориях предприятий и организаций области, а также на землях общего пользования.

Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами и при необходимости Комитет госконтроля области примет соответствующие меры реагирования.