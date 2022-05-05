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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ФОРСИРОВАТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В МИНСКЕ МФК "СЕВЕРНЫЙ БЕРЕГ"
12:54 06.05.2022
Лукашенко потребовал форсировать реализацию проекта по строительству в Минске экспериментального многофункционального комплекса "Северный берег". Требование прозвучало во время доклада местных чиновников о развитии столицы.
"Вы понимаете, что если бы этот объект строился, то, наверное, у нас бы даже строительных мощностей в Минске не хватило для того, чтобы его строить. Там мы должны темпы форсировать. Нам очень выгодный объект", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев уточнил, что в рамках проекта предусмотрены вложения в объеме Br10 млрд.
"Тогда мы считали $4 млрд. Это огромнейший проект. Это можно задействовать всех наших строителей аж на пятилетку", - отметил Лукашенко.
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