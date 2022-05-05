Лукашенко потребовал форсировать реализацию проекта по строительству в Минске экспериментального многофункционального комплекса "Северный берег". Требование прозвучало во время доклада местных чиновников о развитии столицы.

"Вы понимаете, что если бы этот объект строился, то, наверное, у нас бы даже строительных мощностей в Минске не хватило для того, чтобы его строить. Там мы должны темпы форсировать. Нам очень выгодный объект", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев уточнил, что в рамках проекта предусмотрены вложения в объеме Br10 млрд.

"Тогда мы считали $4 млрд. Это огромнейший проект. Это можно задействовать всех наших строителей аж на пятилетку", - отметил Лукашенко.