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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГИЛЕВА В 1 КВАРТАЛЕ ОБЕСПЕЧИЛИ ПОЧТИ 44% ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ


12:40 06.05.2022

162 млн рублей, или 43,9% от общих поступлений в бюджет Могилевской области, уплатили плательщики Могилева за январь-март 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, крупнейшими плательщиками Могилева являются: РУП «Могилевэнерго», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», РУП «Могилевоблгаз», филиал ООО «Евроторг», ЗАО «Завод полимерных труб». Доля их поступлений в бюджете города составила 25%, или 40,4 млн рублей.

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога с физических лиц – 62,4 млн рублей, или 38,6%, налога на добавленную стоимость – 42,5 млн рублей (26,3%), налога при упрощенной системе налогообложения – 9,9 млн. рублей (6,1%), налога на прибыль – 9 млн рублей (5,5%), налога на недвижимость – 7,3 млн рублей (4,5%).

При этом 79% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района Могилева, 21% – Октябрьского района.
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