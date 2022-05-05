БелАЭС вносит существенный вклад в укрепление энергобезопасности страны. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на заседании Совета директоров РУП "Минскэнерго".

Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, министр рассказал об основных этапах проекта по строительству БелАЭС, особое внимание уделил вопросам ее безопасности.

Он напомнил, что БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту «АЭС-2006», который относится к эволюционным проектам АЭС с водо-водяными реакторами третьего поколения. Они имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главная их особенность - сочетание активных и пассивных систем безопасности.

10 июня 2021 года первый энергоблок Белорусской атомной электростанции введен в промышленную эксплуатацию. С момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) выработано 9,3 млрд. кВтч. электроэнергии, что позволило заместить 2,3 млрд. куб м. природного газа.

С вводом второго энергоблока ежегодный объем производства электроэнергии на АЭС составит около 18,5 млрд. кВтч., что позволит замещать около 4,5 млрд. куб. м. газа в год.

В рамках своего выступления Виктор Каранкевич обозначил ключевые направления развития отрасли, назвал основные задачи для РУП "Минскэнерго". В их числе - реализация инвестпроектов, электрификация жилфонда для нужд отопления и горячего водоснабжения в рамках госпрограмм "Строительство жилья" и "Комфортное жилье и благоприятная среда", реализация мероприятий по выполнению директивы № 1, работа с кадрами и другие.