Минэкономики опубликовало информацию о коробочном решении «Бухгалтерские и юридические услуги».

Как отмечают в министерстве, спрос на них остается стабильно высоким. Составление договоров и подготовка отчетности требуются любому бизнесу, особенно малому. Основное условие для успеха в этом деле – соответствующее образование и начальный опыт работы.

Предлагаемые бизнес-модели разработаны предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобного дела. Благодаря их рекомендациям, можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности и добиться успеха.

«Коробочное решение» состоит из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.

Напомним, типовые «коробочные решения» для открытия и развития своего дела разрабатываются в рамках совместного с ПРООН проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь».

Всего в рамках проекта предусмотрено к разработке 20 решений. «Бухгалтерские и юридические услуги» – восьмое. Работа над остальными продолжается.

Скачать и использовать его для открытия своего бизнеса можно здесь.