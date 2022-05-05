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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ ОПУБЛИКОВАЛО НОВОЕ «КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ» ПО БУХГАЛТЕРСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ УСЛУГАМ
11:31 06.05.2022
Минэкономики опубликовало информацию о коробочном решении «Бухгалтерские и юридические услуги».
Как отмечают в министерстве, спрос на них остается стабильно высоким. Составление договоров и подготовка отчетности требуются любому бизнесу, особенно малому. Основное условие для успеха в этом деле – соответствующее образование и начальный опыт работы.
Предлагаемые бизнес-модели разработаны предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобного дела. Благодаря их рекомендациям, можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности и добиться успеха.
«Коробочное решение» состоит из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.
Напомним, типовые «коробочные решения» для открытия и развития своего дела разрабатываются в рамках совместного с ПРООН проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь».
Всего в рамках проекта предусмотрено к разработке 20 решений. «Бухгалтерские и юридические услуги» – восьмое. Работа над остальными продолжается.
Скачать и использовать его для открытия своего бизнеса можно здесь.
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