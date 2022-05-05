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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БЕЛАРУСИ ЗА I КВАРТАЛ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 4%


11:09 06.05.2022

В I квартале 2022 года налоговыми органами Беларуси собрано в консолидированный бюджет 8 211,9 млн рублей, в том числе в республиканский – 3 510,4 млн рублей, в местные бюджеты – 4 701,5 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли в сопоставимых ценах на 312 млн рублей, или на 4% том числе в республиканский бюджет – на 323 млн рублей, или на 10%.

План консолидированного бюджета выполнен в целом по республике на 101,9%, сверх плана поступило 155 млн рублей.

В разрезе доходных источников традиционно наибольший удельный вес в общем объеме доходов консолидированного бюджета занимают: налог на добавленную стоимость – 32,1% (в бюджет поступило 2 636,4 млн рублей); подоходный налог – 25,7% процента (2 108,0 млн рублей); акцизы – 12,2% (1 00,3 млн рублей); налог на прибыль – 5,9% (481,6 млн рублей).

В общей сумме поступлений наибольший удельный вес занимают платежи организаций – 95,1%, или 7 812,2 млн рублей, темп роста к соответствующему периоду 2021 года в сопоставимых ценах составил 103,7%.

Организациями государственного сектора экономики в бюджет уплачено 3 221,6 млн рублей, удельный вес – 39,2%, негосударственного сектора экономики – 4 590,6 млн рублей, удельный вес – 55,9%.

От субъектов малого и среднего бизнеса поступило 2 986,7 млн рублей, темп роста к соответствующему периоду 2021 года в сопоставимых ценах составил 107,4%, удельный вес в доходах бюджета – 36,4%.
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