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ЭКОНОМИКА РБ
В АГЕНТСТВАХ ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ 6 МАЯ ПРОХОДЯТ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
10:34 06.05.2022
Единый день бесплатных консультаций проходит 6 мая в агентствах по государственной регистрации и земельному кадастру.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, специалисты бесплатно проконсультируют граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам:
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, в том числе государственной регистрации предприятия, как имущественного комплекса;
технической инвентаризации и проверки характеристик недвижимого имущества;
независимой оценки (квартир, недвижимости, бизнеса, оборудования и транспорта, нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности) и ее экспертизы;
порядка предоставления сведений из информационных ресурсов, оператором которых является Национальное кадастровое агентство (регистр недвижимости, реестр характеристик недвижимого имущества, реестр адресов, регистр стоимости земель, земельных участков, единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц, реестр цен на земельные участки, реестр оценщиков и др.).
Правовую консультацию любой желающий сможет получить в областном центре агентства, а также во всех его филиалах.
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