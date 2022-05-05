Единый день бесплатных консультаций проходит 6 мая в агентствах по государственной регистрации и земельному кадастру.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, специалисты бесплатно проконсультируют граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам:

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, в том числе государственной регистрации предприятия, как имущественного комплекса;

технической инвентаризации и проверки характеристик недвижимого имущества;

независимой оценки (квартир, недвижимости, бизнеса, оборудования и транспорта, нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности) и ее экспертизы;

порядка предоставления сведений из информационных ресурсов, оператором которых является Национальное кадастровое агентство (регистр недвижимости, реестр характеристик недвижимого имущества, реестр адресов, регистр стоимости земель, земельных участков, единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц, реестр цен на земельные участки, реестр оценщиков и др.).

Правовую консультацию любой желающий сможет получить в областном центре агентства, а также во всех его филиалах.