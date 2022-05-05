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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ОТМЕНИЛА РЕЙСЫ В АЛМАТЫ
10:25 06.05.2022
Компания «Белавиа» отменила рейсы в Алматы. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.
«Белавиа получила уведомление Главного центра планирования воздушного движения Казахстана о невозможности выполнения рейсов «Белавиа» по маршруту Минск-Алматы-Минск до особого распоряжения. Учитывая обстоятельства, авиакомпания вынуждена отменить рейсы в Алматы с 5 мая 2022 года», - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что Белавиа продолжает выполнять регулярные рейсы из Минска в Нур-Султан по расписанию четыре раза в неделю.
Авиакомпания приносит свои извинения пассажирам за доставленные неудобства и прилагает максимум усилий, чтобы снизить степень дискомфорта для пассажиров отменных рейсов Минск-Алматы-Минск.
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