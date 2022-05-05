ЭКОНОМИКА РБ

ВИТАЛИЙ ДРОЖЖА ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

10:13 06.05.2022 Виталий Дрожжа освобожден от должности министра лесного хозяйства. Соответствующий указ № 163 Лукашенко подписал 5 мая, сообщает его пресс-служба. Согласно информации, Виталий Дрожжа освобожден от должности «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».