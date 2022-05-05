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ЭКОНОМИКА РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛИСЬ ЗА АПРЕЛЬ НА 2,5%
09:59 06.05.2022
Международные резервные активы Беларуси на 1 мая 2022 года, по предварительным данным, составили $7761,1 млн (в эквиваленте).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за апрель 2022 года золотовалютные резервы увеличились на $189,4 млн, или на 2,5%, после снижения в марте на $692,9 млн (на 8,4%).
Росту уровня золотовалютных резервов в апреле в основном способствовала покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
При этом в апреле правительство исполнило внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка $70 млн в эквиваленте.
Кроме того, негативное влияние на показатель международных резервов оказала переоценка монетарного золота и специальных прав заимствования Международного валютного фонда.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2022 год, объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее $7,0 млрд.
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