Руководители медицинских учреждений Минска посетили Республиканский центр обработки данных (РЦОД) becloud.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), генеральный директор компании Олег Седельник и заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Андрей Горунчик провели экскурсию по дата-центру, рассказав о возможностях передового центра обработки данных.

На семинаре beCloud, как один из ведущих поставщиков облачных решений, презентовал услуги компании, которые могут быть востребованы медицинскими учреждениями.

Кроме того, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании Андрей Агеенко в своем выступлении подробно остановился на вопросе размещения информационных систем и ресурсов учреждений здравоохранения на ресурсах РЦОД и Республиканской облачной платформы.

Сегодня доля клиентов из сферы здравоохранения составляет около 7,7% от всех клиентов платформы. Наиболее востребованными услугами являются защищенные хостинг и электронная почта. В РЦОД также размещаются автоматизированная инфрмационная система (АИС) «Электронный рецепт» и АИС учета лиц, вакцинированных против COVID-19.

Республиканский центр обработки данных beCloud является единственным модульным дата-центром Беларуси. Он стал первым центром обработки данных страны, который подтвердил соответствие международному уровню надежности и безопасности по стандарту Tier III Uptime Institute.

Республиканский центр обработки данных beCloud был введен в эксплуатацию в начале 2016 года. Проект РЦОД включает 4 машинных зала, по 156 стоек в каждом, и возведение каждого модуля выделено в отдельный этап. На сегодня дата-центр состоит из 2 машинных залов, суммарное количество серверных стоек в которых составляет 312.

На базе Республиканского центра обработки данных beCloud развернута Республиканская облачная платформа, обеспечивающая хранение и резервирование данных клиентов и предоставляющая доступ к облачным сервисам, приложениям, программным продуктам, системам хранения.