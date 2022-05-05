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ЭКОНОМИКА РБ
В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ ПОСТУПИЛО 149 МЛН РУБЛЕЙ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА С ФИЗЛИЦ
09:26 06.05.2022
В январе-марте 2022 года в бюджет Могилевской области поступило 149 млн рублей подоходного налога с физических лиц, что составляет 40,4% от общих поступлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сумма поступлений увеличилась на 19,1 млн рублей, или 14,7% в фактическом исчислении.
По организациям негосударственного сектора рост поступлений составил 9,2 млн рублей, или 27,3%, по организациям государственного сектора поступления возросли на 9 млн рублей, или на 9,4%.
В структуре поступлений наибольший удельный вес занимают поступления организаций государственного сектора экономики – 69,6%, или 103,8 млн рублей. Например, государственные учреждения уплатили 44,4 млн рублей (рост 2,8 млн рублей, или 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), акционерные общества – 33,9 млн рублей (прирост 3,3 млн рублей, или 10,7%).
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