В январе-марте 2022 года в бюджет Могилевской области поступило 149 млн рублей подоходного налога с физических лиц, что составляет 40,4% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сумма поступлений увеличилась на 19,1 млн рублей, или 14,7% в фактическом исчислении.

По организациям негосударственного сектора рост поступлений составил 9,2 млн рублей, или 27,3%, по организациям государственного сектора поступления возросли на 9 млн рублей, или на 9,4%.

В структуре поступлений наибольший удельный вес занимают поступления организаций государственного сектора экономики – 69,6%, или 103,8 млн рублей. Например, государственные учреждения уплатили 44,4 млн рублей (рост 2,8 млн рублей, или 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), акционерные общества – 33,9 млн рублей (прирост 3,3 млн рублей, или 10,7%).