Концерн «Белгоспищепром» планирует нарастить в 2022 году выпуск импортозамещающей продукции до $255 млн, в том числе кондитерских изделий - до $108,5 млн.

Как сообщается на сайте концерна, в 2021 году организации Белгоспищепрома обеспечили выпуск импортозамещающей продукции почти на $235 млн, в том числе кондитерских изделий на $102,1 млн.

В целом в кондитерской отрасли выпущено более 100 новых наименований шоколада, включая аналоги известных торговых марок. Это шоколад с концентратом натуральных соков, нугой, разными начинками, орехами, бисквитными шариками, печеньем, воздушным рисом, белый, пористый, мраморный темный с белым, 200-граммовые плитки шоколада с твердыми начинками, шоколад квадратной формы, детский в стиках с молочной и клубничной начинками типа Kinder.

"В настоящее время прекрасная линия по производству батончиков на основе нуги и мягкой карамели установлена на предприятии "Спартак" - аналог импортного батончика "Марс". На предприятии "Коммунарка" внедрены позиции по производству шоколада с начинками. Это также продукция импортозамещающего ассортимента", - отметил председатель концерна Олег Жидков.

На "Красном пищевике" в Славгороде на этапе завершения находится проект по производству жевательного мармелада. Завершенность пусконаладочных работ составляет 70%, сейчас идет отработка рецептур. Мощность новой линии - 1 т готовой продукции в час. Производство кондитерских изделий в Славгороде создало и новые рабочие места: после запуска на полную мощность здесь будут трудиться более 100 человек, из них 70% - местные жители. Поставляться славгородские сладости будут в первую очередь на внутренний рынок. Перспективное направление экспорта - Российская Федерация.

"Сахар у нас по-прежнему остается самым дешевым среди всех окружающих нас стран. В марте средняя дневная отгрузка сахара составляла 1,7 млн кг в сутки. С учетом принятого решения, в апреле эта цифра снизилась на 30% и вошла в тот режим привычного потребления и отгрузки, который мы наблюдали в 2021 году", - добавил Олег Жидков.

"Учитывая то, какая конъюнктура складывается в мире на продовольственные товары, как стремительно растут цены, наша основная задача - обеспечить получение урожая. Сегодня вместе с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, областями участвуем в посевной кампании, активно занимаемся авансированием приобретения семян, средств защиты растений, удобрений. Перед нами поставлена задача обеспечить подготовку к сезону свеклоуборочной техники, чтобы максимально эффективно получить необходимый объем урожая", - акцентировал внимание глава концерна.