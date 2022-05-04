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ЭКОНОМИКА РБ


РАЗРАБОТКЕ БГУ ПРИСУЖДЕНА ВЫСШАЯ НАГРАДА НА НАУЧНОМ КОНКУРСЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ


17:16 05.05.2022

Гран-при завоевала «Фармацевтическая субстанция Темозоломид и противоопухолевые препараты на ее основе Темобел и Темодекс» на научном конкурсе в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, это совместная разработка сотрудников НИИ физико-химических проблем, Унитехпрома БГУ и фармацевтического предприятия «Белмедпрепараты». Проводился конкурс с 26 по 28 апреля в рамках XXVIII Международной выставки-конгресса «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» «HI-TECH’2022».

Всего на счету БГУ одиннадцать наград, среди которых три золотые, шесть серебряных медалей и один диплом.

Золотых наград удостоены разработки НИИ ПФП им. А.Н. Севченко «Система ориентации видеоспектральной аппаратуры СОВА-2-426», «Многофункциональный комплекс для исследования процессов дозации и смешения жидких высокореакционных мономерных и олигомерных компонентов». Эта же награда у «Системы онлайн-мониторинга состояния компонентов окружающей среды г. Орши и Оршанского района», разработанной учеными МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ.

В число «серебряных» призеров вошли следующие разработки: «Программный пакет FluorSimStudio для обработки больших данных флуоресцентной спектроскопии с использованием алгоритмов машинного обучения», подготовленный факультетом радиофизики и компьютерных технологий. Разработанный физическим факультетом «Научно-учебный лабораторный комплекс по нелинейной оптике фемтосекундных импульсов». Также в числе призеров проекты НИИ ПФП им. А.Н. Севченко «Автоматизированная система контроля радиационной обстановки в зонах влияния АЭС» и «Сверхширокополосное радиопоглощающее покрытие». Кроме того, серебряными медалями отмечены совместные новации физического факультета и НИИ ПФП им. А.Н. Севченко «Компактный электронный блок времякоррелированного счета фотонов в диапазоне 0.1 нс – 100 мкс», а также разработка Унитехпрома БГУ, Института биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси, филиала ОАО «Берестейский пекарь» Пинского хлебозавода «Создание иммуномодулирующей смеси пряно-ароматической «Времена года»-«Сузорье» и хлеба «Соната» с ее применением».

Дипломом конкурса отмечена работа «Новые жидкокристаллические материалы с эффектом памяти и мультистабильные панели на их основе» НИИ ПФП им. А.Н. Севченко.

Всего на конкурс от БГУ было заявлено 11 разработок и все они получили награды.

Международная выставка-конгресс «HI-TECH» – одно из первых мероприятий России в области продвижения высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в научно-технической сфере, способствующее эффективному взаимодействию научных организаций и потенциальных инвесторов. БГУ участвует в Петербургской выставке с 2005 года. За этот период на счету вуза имеется пять специальных призов, 81 золотых и 90 серебряных медалей, 39 дипломов (по данным на 2021 год).
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