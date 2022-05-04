|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОТ ИГОРНОГО БИЗНЕСА В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ПОСТУПИЛ 1 МЛН РУБЛЕЙ
16:19 05.05.2022
Сумма поступившего в бюджет Витебской области налога на игорный бизнес за январь-март 2022 года составила 1 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС региона, это 0,2% удельного веса в доходах бюджета области.
Согласно статье 356 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2022
Курсы в банках
на 05.05.2022
Конвертация в банках
на 05.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте