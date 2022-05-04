ЭКОНОМИКА РБ

ОТ ИГОРНОГО БИЗНЕСА В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ПОСТУПИЛ 1 МЛН РУБЛЕЙ

16:19 05.05.2022 Сумма поступившего в бюджет Витебской области налога на игорный бизнес за январь-март 2022 года составила 1 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС региона, это 0,2% удельного веса в доходах бюджета области. Согласно статье 356 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).