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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ В МИНСКЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ КВАРТИР ВЫРОСЛО НА 2,5%, А СРЕДНЯЯ ЦЕНА ОПУСТИЛАСЬ НА 0,2%


15:36 05.05.2022

Количество объявлений о продаже квартир в Минске к началу мая составило 13,8 тысячи, что на 2,5% больше, чем в прошлый понедельник.

Как пишет Realt, за неделю, с 25 апреля по 2 мая 2022 года, цены на свои объекты снизили только 2% продавцов, средний размер скидки составил $2100. Новыми за последние семь дней были 5%, у остальных 93% объектов цены не изменились.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю снизился на 0,2% и составил $1265. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния на данный момент равна $1318, что также на 0,2% ниже, чем в прошлый понедельник.

Число объявлений увеличилось во всех сегментах на 1−2%. Только однушек за последние семь дней стало больше на 3%.

Среди районов города чаще всего прослеживался рост предложения, в особенности в Московском и Октябрьском. Снижение числа объектов отмечалось только в Первомайском и Центральном районах.

В большинстве сегментов средние цены квадратного метра за неделю показали снижение, наиболее ощутимо — 4-комнатные квартиры (-0,5%). Небольшой рост отмечался только у двушек.

В разрезе районов города динамика средних цен квадратного метра за последние семь дней была разнонаправленной. Наиболее ощутимый рост отмечался в Партизанском районе (+0,9%), снижение — в Московском (-1,1%).
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