Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта в торговой сети города выявили нарушения требований технических регламентов ЕАЭС у нескольких наименований мороженого с заменителем молочного жира.

Как сообщает Telegram-канал Госстандарта «Безопасность и качество», в данной продукции изготовитель указал содержание заменителя молочного жира (растительное сырье) в количестве 50% от общего жира. А в итоге фактическое содержание растительного жира составило от 94,5% до 97,7%.

По сути, продукты состоят из растительного жира и их нельзя назвать молокосодержащими. Технический регламент ЕАЭС на молоко и молочную продукцию допускает использование заменителя молочного жира в количестве не более 50%.

Недостоверная информация вводит в заблуждение потребителя. Ввоз и обращение этих видов мороженого на территории нашей страны запрещены.