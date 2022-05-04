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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССТАНДАРТ ЗАБРАКОВАЛ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ МОРОЖЕНОГО
15:11 05.05.2022
Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта в торговой сети города выявили нарушения требований технических регламентов ЕАЭС у нескольких наименований мороженого с заменителем молочного жира.
Как сообщает Telegram-канал Госстандарта «Безопасность и качество», в данной продукции изготовитель указал содержание заменителя молочного жира (растительное сырье) в количестве 50% от общего жира. А в итоге фактическое содержание растительного жира составило от 94,5% до 97,7%.
По сути, продукты состоят из растительного жира и их нельзя назвать молокосодержащими. Технический регламент ЕАЭС на молоко и молочную продукцию допускает использование заменителя молочного жира в количестве не более 50%.
Недостоверная информация вводит в заблуждение потребителя. Ввоз и обращение этих видов мороженого на территории нашей страны запрещены.
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