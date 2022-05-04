В центре Минска 6 и 7 мая временно ограничат движение транспорта для репетиции мероприятий ко Дню Победы. Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.

Согласно информации, 6 мая движение транспорта будет ограничено в районе площади Победы с 11:00 до 12:00 на время прохождения роты почетного караула.

7 мая – на участке проспекта Независимости от Октябрьской площади до площади Победы с 11:00 до 12:00.