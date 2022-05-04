Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 мая 2022 года выросло до 981,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 981 тыс. 259 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 973 тыс. 771 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписан 21 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6963 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 189 человек, число смертей от COVID-19 – на 5.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 2 тыс. 807 тестов. Всего в стране проведено 13 млн 180 тыс. 098 тестов.