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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 189 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА - МИНЗДРАВ
14:08 05.05.2022
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 мая 2022 года выросло до 981,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 981 тыс. 259 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 973 тыс. 771 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписан 21 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6963 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 189 человек, число смертей от COVID-19 – на 5.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 2 тыс. 807 тестов. Всего в стране проведено 13 млн 180 тыс. 098 тестов.
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