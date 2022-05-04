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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЛЕСХОЗ ПРОВОДИТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЮНИОРСКИЙ КОНКУРС «КВІТНЕЙ, МОЙ ЛЕС»


14:00 05.05.2022

Министерство лесного хозяйства Беларуси проводит Республиканский юниорский конкурс «Квітней, мой лес».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, конкурс, к участию которого приглашаются школьники, проводится в два этапа (областной и республиканский) по следующим номинациям: «Устойчивое лесоуправление»; «Экология лесных растений»; «Экология лесных животных».

Чтобы принять участие в конкурсе, школьникам необходимо направить в адрес государственных производственных лесохозяйственных объединений следующие материалы:

заявление на участие в конкурсе с указанием номинации, фамилии, собственного имени, отчества (при его наличии), возраста, адреса места жительства участника конкурса, наименования и местонахождения учреждения образования, в котором обучается участник конкурса, контактного телефона;

реферат по тематике номинации, который должен содержать: титульную страницу с указанием наименования номинации, названия реферата, фамилии, собственного имени, отчества (при его наличии) участника конкурса, наименования и местонахождения учреждения образования, в котором обучается участник конкурса; аннотацию (не более 20 строк); введение; описание используемых методов; описание исследований и полученных результатов; заключение; список литературы; приложения (таблицы, графики, фотоиллюстрации).

До 20 мая лучших в каждой из номинаций выберут на областном уровне, после чего жюри – а это работники отрасли, представители научных и образовательных учреждений, отраслевой профсоюзной организации – будут отобраны самые сильные работы для представления их на республиканском этапе конкурса.

Победители республиканского конкурса получат дипломы и ценные подарки от Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, а также возможность представить нашу страну на Международном юниорском лесном конкурсе.
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