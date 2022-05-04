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ЭКОНОМИКА РБ
БМЗ РАБОТАЕТ УСТОЙЧИВО, НЕСМОТРЯ НА САНКЦИИ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
13:35 05.05.2022
Несмотря на серьезный санкционный пресс, БМЗ работает устойчиво. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, принимая с докладом генеральных директоров БМЗ и МТЗ.
«БМЗ, работу которого сегодня рассматриваем, работает в целом устойчиво, в том числе благодаря оказанной в прошлом году существенной поддержке государства. Объемы производства, экспорта находятся на достаточном уровне, запасы готовой продукции невысоки, имеется чистая прибыль у предприятия», - сказал Головченко.
В то же время он признал, что санкционное давление повлияло на предприятие, особенно это касается прекращения поставок на европейский рынок.
«Тем не менее это не является чем-то экстраординарным, продукция востребована. Сейчас главное — это эффективно переориентировать поставки готовой продукции на альтернативные рынки», - сказал чиновник.
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