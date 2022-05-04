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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ ИЗ РОССИИ 880 КГ СВЕЖИХ ФРУКТОВ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
12:51 05.05.2022
В Дубровенском районе сотрудники Витебской таможни установили факт незаконного ввоза из России в Беларусь 880 кг свежих фруктов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в машине Mercedes-Benz перевозилась свежая клубника, манго, виноград, голубика. В грузовом отсеке авто находились и 450 упаковок офисной бумаги.
На весь товар водитель не смог представить товаросопроводительные документы, а на фрукты – еще и фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность продукции для потребления.
Общая стоимость перемещаемого товара составила свыше 14,7 тыс. рублей.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс по признакам совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи влечет наложение штрафа до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
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