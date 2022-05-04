6 мая во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро Беларуси граждане смогут проконсультироваться бесплатно.

Как сообщает Белорусская нотариальная палата, за бесплатной правовой помощью можно обращаться в течение рабочего дня как лично, так и по телефонам или с помощью мессенджеров.

Консультирование будет вестись по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе по: оформлению наследственных прав; составлению завещаний, брачных договоров; отчуждению недвижимости; совершению исполнительных надписей.

«Целью подобных мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения», – сообщили в БНП.

На сайте БНП в разделе «Найти нотариуса» можно найти информацию о нотариальных конторах и нотариальных бюро и времени их работы.