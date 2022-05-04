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ЭКОНОМИКА РБ
БОБРУЙСКАГРОМАШ ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ТЕХНИКУ НА ВЫСТАВКЕ В ЗИМБАБВЕ
11:59 05.05.2022
ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» приняло участие в Национальной экспозиции Беларуси на многопрофильной международной выставке Zimbabwe International Trade Fair, которая прошла 26-30 апреля в Булавайо (Зимбабве).
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, наглядные образцы машины для внесения жидких органических удобрений МЖТ-3 и бороны дисковой БНД-1,8 на выставке представил дилер Бобруйскагромаша в Зимбабве – компания AFTRADE DMCC.
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