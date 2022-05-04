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ЭКОНОМИКА РБ


НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ В 2021 ГОДУ ЗАНИМАЛИСЬ 25,6 ТЫС. ЧЕЛОВЕК В 445 ОРГАНИЗАЦИЯХ БЕЛАРУСИ


11:55 05.05.2022

В 2021 году в Беларуси численность обучающихся аспирантов составила 4,7 тыс. человек.

Аспирантуру окончили 869 человек. В докторантуре обучались 706 человек, окончили докторантуру 108 человек. Докторами наук стали 40 человек, кандидатами наук – 347 человек.

Как сообщает Национальный статкомитет, в 2021 году 25,6 тыс. человек в 445 организациях занимались научными исследованиями и разработками.

Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 63,7%, техники – 6,9%, вспомогательный персонал – 29,4%.

Пятая часть всех исследователей имеет ученую степень: доктора наук – 548 человек, кандидата наук – 2624 человека.

В общей численности исследователей женщины составили 38,9% (доктора наук – 21% и кандидаты наук – 41,4%).

Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 20,7% от общего числа исследователей.

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук.
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