Минздрав Беларуси приостановил с 16 мая действие лицензий на меддеятельность ООО «Клиника А1» и ООО «ЛОДЭ». Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Согласно информации, решение было принято на заседании Лечебно-контрольного совета Минздрава 4 мая 2022 г.

«Были рассмотрены вопросы нарушений соблюдения законодательства о здравоохранении, о санитарно-эпидемическом благополучии, о лицензировании в этих организациях. Данные нарушения по совокупности могут повлечь причинение вреда государственным или общественным интересам, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан или создать угрозу причинения такого вреда», - говорится в сообщении.

Так, на ООО «Клиника А1» в 2022 г. в Минздрав поступило три обращения от граждан по вопросам качества и организации медпомощи. Комиссией Минздрава выявлены следующие грубые нарушения: использование медоборудования без договора на их техническое обслуживание и ремонт, отсутствие санитарного паспорта на лазерную систему. Кроме того, выявлены множественные нарушения законодательства о сан-эпид благополучии, в связи с чем Центром гигиены и эпидемиологии с 11 апреля была приостановлена деятельность до устранения выявленных нарушений.

Помимо этого, выявлены нарушения при оказании медуслуг пациентам, зафиксировано некачественное ведение меддокументов, отсутствие получения согласий пациентов на проведение вмешательств и др.

В ООО «ЛОДЕ» была проведена внеплановая проверка центрального офиса и его филиалов в Бресте и Гродно. В ходе проверки был также выявлен ряд фактов грубых нарушений: осуществление предпринимательской деятельности в месте, не указанном в лицензии, наличие лекарственных средств с истекшим сроком годности, нарушения требований клинических протоколов диагностики и лечения, порядка организации оказания неотложной помощи (в том числе отсутствие укладки по анафилаксии в прививочном кабинете для детей), отсутствие необходимых лекарственных средств в укладках для экстренной помощи, в некоторых филиалах, отсутствие алгоритов действий оказания медпомощи пациентам в критических состояниях, отсутствие адаптированных алгоритмов медпомощи детям.

Помимо этого, выявлены грубые нарушения проведения экспертизы временной нетрудоспособности (выявлено 89 случаев необоснованной выдачи и продления листков нетрудоспособности).

Также установлены нарушения в организации проведения медпомощи детскому населению и многочисленные нарушения законодательства в области сан-эпид благополучия населения (нарушения в дезинфекции медоборудования и изделий медназначения, нарушения при проведении стерилизации).