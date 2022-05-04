Налоговые органы Беларуси в январе-марте 2022 года собрали в консолидированный бюджет 8,212 млрд рублей, в том числе в республиканский – 3,51 млрд рублей, в местные бюджеты – 4,702 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли в сопоставимых ценах на 312 млн рублей, или на 4%, в том числе в республиканский бюджет – на 323 млн рублей, или на 10%.

Таким образом, план консолидированного бюджета выполнен в целом по Беларуси на 101,9%, сверх плана поступило 155 млн рублей.

В разрезе доходных источников традиционно наибольшую долю в общем объеме доходов консолидированного бюджета занимают: налог на добавленную стоимость – 32,1% (в бюджет поступило 2,636 млрд рублей); подоходный налог – 25,7% (2,108 млрд рублей); акцизы – 12,2% (порядка 1 млрд рублей); налог на прибыль – 5,9% (481,6 млн рублей).

В общей сумме поступлений наибольший удельный вес занимают платежи организаций – 95,1%, или 7,812 млрд рублей, темп роста к соответствующему периоду 2021 года в сопоставимых ценах составил 103,7%.

Организации государственного сектора экономики в бюджет внесли 3,222 млрд рублей, удельный вес – 39,2%, негосударственного сектора экономики – 4,591 млрд рублей, удельный вес – 55,9%.

От субъектов малого и среднего бизнеса поступило порядка 2,987 млрд рублей, темп роста к соответствующему периоду 2021 года в сопоставимых ценах составил 107,4%, удельный вес в доходах бюджета – 36,4%.