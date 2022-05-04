Проблемные вопросы развития наружной рекламы обсудили в Мингорисполкоме.

Как отметила заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, в марте увидел свет указ № 131 «О развитии средств массовой информации». В нем вводятся необходимые меры, которые должны предпринять рекламодатели.

«Любой новый нормативный документ вызывает много вопросов. Чтобы их не возникало, мы хотим разработать план правильных действий компаний, занятых в рекламном бизнесе», - пояснила она.

Заместитель главы города отметила, что Мингорисполкому хотелось бы видеть рекламу в новом формате – например, с использованием светодиодных экранов, чтобы реклама стала более интересной и «смотрибельной».

Также было решено, что дважды в месяц (первый и третий вторник, с 9:00 до 13:00) в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома по предварительной записи будут принимать операторов наружной рекламы.