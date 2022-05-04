В Беларуси досрочно выплатят пенсии и пособия за 9 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», выплата пенсий и пособий за 9 мая 2022 года в объектах почтовой связи (ОПС) города Минска начнется с 6 мая.

В остальных ОПС республики выплата будет осуществляться с 7 мая.

9 мая 2022 года будут функционировать только дежурные ОПС.