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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ДОСРОЧНО ВЫПЛАТЯТ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ЗА 9 МАЯ
09:41 05.05.2022
В Беларуси досрочно выплатят пенсии и пособия за 9 мая.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», выплата пенсий и пособий за 9 мая 2022 года в объектах почтовой связи (ОПС) города Минска начнется с 6 мая.
В остальных ОПС республики выплата будет осуществляться с 7 мая.
9 мая 2022 года будут функционировать только дежурные ОПС.
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