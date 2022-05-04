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ЭКОНОМИКА РБ


FITCH ПРОГНОЗИРУЕТ ПАДЕНИЕ ВВП БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ НА 5%


09:35 05.05.2022

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение ВВП Беларуси в 2022 году на 5%. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

«Белорусская экономика имеет очень слабые перспективы роста, с учетом ее тесной связи с экономикой РФ, которая, по прогнозу Fitch, упадет в этом году на 8%. ВВП Беларуси в связи с этим снизится на 5% в 2022 году и 1,2% - в 2023 году», - считают эксперты.

По мнению аналитиков, санкции, связанные с ролью Беларуси в военной операции РФ на Украине, в сочетании с тесными экономическими и финансовыми связями с Россией создают значительные риски не только для макрофинансовой стабильности, но и повышают неопределенность в отношении готовности и способности республики выполнять свои внешние обязательства.

В частности, обеспокоенность вызывают перспективы погашения белорусских еврооблигаций в 2023 году.

"Fitch не уверено в готовности России предоставить финансовую поддержку, которую мы считаем важной для Беларуси, чтобы погасить еврооблигации в 2023 году. Кроме того, пострадают государственные и внешние финансы из-за ранее существовавших ограничений финансовой гибкости, ухудшатся макроэкономические показатели, а геополитические риски останутся повышенными", - говорится в пресс-релизе.

Как известно, в феврале 2023 года Беларусь должна погасить евробонды на $800 млн.

"Выпуск новых суверенных облигаций находится под действием ранее существовавших санкций, и многосторонняя и двусторонняя поддержка, кроме России, маловероятна", - полагают эксперты.

Что касается намерений белорусских властей погашать долги перед западными кредиторами в белорусских рублях, то Fitch подчеркивает, "все суверенные еврооблигации Беларуси должны быть погашены в долларах США, а документация по облигациям не допускает расчетов в альтернативных валютах".

Fitch будет рассматривать погашение еврооблигаций в местной валюте как дефолт.

Агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Беларуси в иностранной валюте на уровне "CCC". В начале марта РДЭ Беларуси было понижено до "CCC" с "B".
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