Концерн «Белнефтехим» с 5 мая 2022 года на 2 копейки повышает цены на автомобильное топливо на АЗС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 2,20 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,30 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,52 рубля, ДТ – 2,30 рубля.

Это уже десятое повышение цен на топливо в 2022 году. В прошлый раз цены изменялись 26 апреля.

Напомним, в 2021 году цены на топливо повышались 30 раз.