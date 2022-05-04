Сезон повышенной активности на рынке загородной недвижимости начался еще в конце зимы, и несмотря на кризисные события в марте, продолжился.

Как пишет Realt, в марте число объектов на продажу по сравнению с февралем увеличилось на 8% и с учетом опыта прошлых лет продолжит расти еще ближайшие пару месяцев.

Предложение выросло по всем типам объектов, в наибольшей степени — у дач (+11% к февралю), современных домов, построенных после 2010 года (+9%) и более старых домов (+9%). Недостроев и участков в обоих случаях стало только на 6% больше.

Среди направлений наиболее ощутимое увеличение объектов за месяц отмечалось на Мядельском, Раковском и Логойском — плюс 10% на всех трех. Меньше всего приросло предложение на Пуховичском (+5%) и Слуцком (+4%) направлениях.

Еще с февраля активность покупателей на рынке загородной недвижимости ощутимо возросла. В Минском районе в сравнении с январем купили на 23% больше, в соседних районах в сумме — на 35%. В марте число сделок увеличилось еще на 8% и на 5% соответственно. Но стоит отметить, что, несмотря на рост, текущий уровень спроса в среднем на четверть ниже, чем в начале весны 2021 года.

Цены предложения объектов за месяц выросли практически во всех сегментах. Сильнее остальных — у участков (+4% к февралю) и недостроенных домов (+2%). Исключением стали старые дома (до 2010 года постройки), которые стали дешевле в среднем на 1%.

В сравнении с началом весны прошлого года сейчас большинство объектов на рынке загородной недвижимости стоит, как правило, на 7-10% дороже.

В черте Минска предложение домов также показало плюс, однако меньше, чем в ближайшем пригороде — только на 4%. В то же время средняя цена квадратного метра показала снижение — минус 0,6% по сравнению с февралем - до $1101.