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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РЕГИСТРАЦИЯ АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЦТ ПРОДЛИТСЯ ПО 1 ИЮНЯ


17:16 04.05.2022

Начавшаяся со 2 мая регистрация абитуриентов для участия в централизованном тестировании (ЦТ) будет проводится по 1 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, всего будет работать 41 пункт регистрации на ЦТ: в Брестской области это 4 вуза, в Витебской – 3 вуза и один колледж, Гомельской – 5 вузов и колледж, Гродненской – 2 вуза и 2 колледжа, Минской – 3 колледжа, Могилевской – 4 вуза и 3 колледжа, в Минске – 13 вузов.

Пунктами регистрации на ЦТ в резервные дни и его проведения выбраны 6 учреждений: БГУ, Белорусско-Российский университет в Могилеве, Брестский государственный технический университет, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет им. П.Сухого, Гродненский госуниверситет им. Я.Купалы.

Для нынешних выпускников кардинальных нововведений в ЦТ-2022 не будет. Зато в интересах абитуриентов увеличено время выполнения теста по математике и физике на 30 минут. Теперь тайминг по этим предметам будет 210 минут вместо 180.

Отметим, что абитуриент имеет право зарегистрироваться для участия в ЦТ не более чем по четырем учебным предметам вступительных испытаний.

Министерство образования определило график проведения централизованного тестирования 2022 года в основные и резервные дни.

Централизованное тестирование в Беларуси стартует 14 июня. Если посмотреть на тесты, они не выходят за границы учебных программ. Даже формулировки выбираются стандартные, прописанные в учебниках. Если говорить о численных данных, они подбираются таким образом, чтобы минимизировать ошибки при вычислении. Картографический, иллюстрационный материал выбирается в знакомом для абитуриента виде. Цветовой фон подобран такой, как в атласах и учебниках.

Правда, иногда в пределах одного задания предлагается выбрать несколько формулировок для правильного ответа. Это сделано для того, чтобы исключить механическую попытку угадывания.

Всего в этом году вузы намерены зачислить на первый курс почти 53 тысячи абитуриентов. Объемы и структура контрольных цифр приема определены на основании потребности в кадрах. Например, увеличены цифры приема по медспециальностям. Наибольшее количество установленных мест за счет бюджета на уровень высшего планируется по следующим профилям: техника и технология, сельское и лесное хозяйство, здравоохранение, педагогика. Несколько уменьшены цифры набора по экономическим и юридическим специальностям, по отдельным позициям, которые связаны с творческим направлением.

С подробной информацией можно ознакомится на сайте УО "Республиканский институт контроля знаний".
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