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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН СНИЗИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
17:09 04.05.2022
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 30 апреля 2022 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br155,55 (ранее Br173,33), серебро - Br1,91 (ранее Br2,24), платина –Br75,72 (ранее Br88,78); палладий – Br187,12 (ранее Br198,64); родий – Br1446,32 (ранее Br1739,49), рутений - Br50,80 (ранее Br56,35); иридий – Br406,47 (ранее Br450,86) и осмий – Br32,52 (ранее Br36,07).
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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