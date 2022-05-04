В Могилевской области розничный товарооборот в январе-марте 2022 г. составил 1330 млн рублей, или 105,3% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,7 рубля против 12,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,8% розничного товарооборота области, в январе-марте 2022 г. составил 1221 млн рублей, или 106,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-марте 2022 г. составил 773,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 109,7% к уровню января-марта 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-марте 2022 г. составил 58 млн рублей, или 104,4% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2021 г.