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ЭКОНОМИКА РБ
НА НАРОЧИ В МАЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
16:05 04.05.2022
XII Международный научно-практический семинар для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и работников специальности «Лесное хозяйство» («Лесное дело») пройдет 16-20 мая 2022 года на базе НП «Нарочанский» (курортный поселок Нарочь, Минский район).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, цель его проведения – укрепление научных связей, развитие и расширение отношений между учеными, молодежью и работниками специальности «Лесное хозяйство» («Лесное дело») академий наук и ведущих ВУЗов Беларуси и стран сопредельных территорий путем научного сотрудничества, обмена опытом, разработки совместных проектов и содействия экологическому образованию по данной специальности.
В рамках семинара будут организованы научно-практические занятия на территории Национального парка «Нарочанский», где участники ознакомятся с лесохозяйственной и природоохранной деятельностью, а также селекционно-генетическими объектами парка, и посетят пункты наблюдений мониторинга водной и лесной растительности, объектов мониторинга охраняемых видов растений, отдельных категорий редких биотопов и/или приуроченных к уникальным природным комплексам этой ООПТ.
На семинаре планируется провести круглый стол на котором обсудить последствия строительства пограничного забора на территории Национального парка «Беловежская пуща», рассмотреть предложения и обсудить совместные проекты, планируемые к подаче в различные фонды, государственные программы (в том числе союзные), а также перспективы и результаты реализации совместных грантов.
Результатом работы семинара станет консолидация усилий, опыта и знаний ученых, преподавателей и практиков в вопросах оценки эффективности ограничений и запретов, установленных в отношении особо охраняемых природных территорий и отдельных объектов растительного мира.
Для участия в работе семинара зарегистрировались 45 человек, представляющих 10 научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений Беларуси и России.
Организаторами семинара выступают государственное научное учреждение «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича Национальной академии наук Беларуси» при участии государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Нарочанский» Семинар посвящен дню биологического разнообразия (22 мая).
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