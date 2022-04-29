Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 мая 2022 года выросло до 981 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 981 тыс. 070 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 973 тыс. 636 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 219 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6958 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 202 человека, число смертей от COVID-19 – на 4.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 5 тыс. тестов. Всего в стране проведено 13 млн 177 тыс. 291 тест.