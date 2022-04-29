РУП «Белтелеком» ко Дню Победы проводит специальную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 9 мая инвалидам и участникам Великой Отечественной войны предоставляются бесплатные междугородные телефонные разговоры по Беларуси.

Бесплатные междугородные телефонные разговоры предоставляются 9 мая в период c 00.00 часов до 24.00 автоматическим способом или с помощью телефониста с квартирных телефонов, абонентами которых являются следующие физические лица:

Герои Советского Союза;

полные кавалеры ордена Славы;

инвалиды Великой Отечественной войны;

участники Великой Отечественной войны;

лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах;

лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий, достигшие общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 63 года, женщины – 58 лет).

Чтобы осуществить бесплатный звонок, нужно набрать номер вызываемого абонента самостоятельно или заказать телефонный разговор с квартирного телефона с помощью телефониста.

Заказ бесплатных междугородных телефонных разговоров в течение 9 мая осуществляется по телефонам:

для абонентов Бреста и Брестской области – 8-18;

для абонентов Витебска и Витебской области – 8-18;

для абонентов Гомеля и Гомельской области – 8-13;

для абонентов Гродно и Гродненской области – 8-13;

для абонентов Минска и Минской области – 8-13, 8-18;

для абонентов Могилева и Могилевской области – 8-18.

Справки по предоставлению бесплатных междугородных телефонных разговоров предоставляются по телефону единой справочно-информационной службы 153.

Условия акции не распространяются на разговоры с абонентами сотовых подвижных сетей, на доступ в интернет и пользование платными справочно-информационными службами, организованными по междугородному принципу.