ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛТЕЛЕКОМ ПРЕДОСТАВИТ ИНВАЛИДАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ ПО БЕЛАРУСИ 9 МАЯ


15:08 04.05.2022

РУП «Белтелеком» ко Дню Победы проводит специальную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 9 мая инвалидам и участникам Великой Отечественной войны предоставляются бесплатные междугородные телефонные разговоры по Беларуси.

Бесплатные междугородные телефонные разговоры предоставляются 9 мая в период c 00.00 часов до 24.00 автоматическим способом или с помощью телефониста с квартирных телефонов, абонентами которых являются следующие физические лица:

Герои Советского Союза;

полные кавалеры ордена Славы;

инвалиды Великой Отечественной войны;

участники Великой Отечественной войны;

лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах;

лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий, достигшие общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 63 года, женщины – 58 лет).

Чтобы осуществить бесплатный звонок, нужно набрать номер вызываемого абонента самостоятельно или заказать телефонный разговор с квартирного телефона с помощью телефониста.

Заказ бесплатных междугородных телефонных разговоров в течение 9 мая осуществляется по телефонам:

для абонентов Бреста и Брестской области – 8-18;

для абонентов Витебска и Витебской области – 8-18;

для абонентов Гомеля и Гомельской области – 8-13;

для абонентов Гродно и Гродненской области – 8-13;

для абонентов Минска и Минской области – 8-13, 8-18;

для абонентов Могилева и Могилевской области – 8-18.

Справки по предоставлению бесплатных междугородных телефонных разговоров предоставляются по телефону единой справочно-информационной службы 153.

Условия акции не распространяются на разговоры с абонентами сотовых подвижных сетей, на доступ в интернет и пользование платными справочно-информационными службами, организованными по междугородному принципу.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2022
валюта курс
EUR 2.7896
USD 2.6534
RUB 3.6694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7818 -0.0078
USD 2.6318 -0.0216
RUB 3.6903 +0.0209
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7305 2.7500
USD 2.5900 2.6100
RUB 2.9000 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 04.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0500 1.0680
EUR/RUB 72.2800 94.8000
USD/RUB 69.0000 89.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте