В январе-марте 2022 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 3,5 млн тонн грузов, или 91,3% к январю-марту 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот 455 млн тонно-километров, или 94,5% к соответствующему периоду 2021 года.

В январе-марте 2022 г. пассажирооборот составил 212,7 млн пассажиро-километров, или 97,9% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 33,6 млн человек, или 92,9% к январю-марту 2021 г.