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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ УПАЛИ НА 8,7%
14:45 04.05.2022
В январе-марте 2022 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 3,5 млн тонн грузов, или 91,3% к январю-марту 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот 455 млн тонно-километров, или 94,5% к соответствующему периоду 2021 года.
В январе-марте 2022 г. пассажирооборот составил 212,7 млн пассажиро-километров, или 97,9% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 33,6 млн человек, или 92,9% к январю-марту 2021 г.
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