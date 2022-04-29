Постановлением Совета министров № 264 от 28 апреля 2022 г. утверждено решение комиссии по присуждению премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2021 года.

Как сообщает Национальный правовой портал, за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента Премия правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2021 года присуждена:

ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством»;

НПРУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»;

обособленному структурному подразделению «Станция Минск-Пассажирский» транспортного РУП «Минское отделение Белорусской железной дороги»;

ОАО «Витебские ковры»;

ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»;

ОАО «Пружанский молочный комбинат»;

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;

ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»;

ПРУП «Витебскоблгаз»;

республиканскому дочернему ПТУП «Молочный гостинец»;

РУПЭ «Белтелеком»;

Научно-исследовательскому институту пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям;

УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»;

УО «Брестский государственный технический университет»;

УО «Гродненский государственный аграрный университет».

Лауреатами премии стали:

белорусско-российское СП ОАО «Брестгазоаппарат»;

ГУО «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;

ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава»;

ООО «Производственное объединение «Энергокомплект»;

ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»;

ОАО «МАПИД»;

ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»;

ОАО «Молочный Мир»;

ОАО «Речицкий метизный завод»;

ОАО «Савушкин продукт»;

ОАО «Торгмаш»;

РУПП «Гранит»;

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»;

УО «Полесский государственный университет».

Звание дипломанта конкурса присуждено ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».

Кроме того, специальной награды конкурса удостоены:

ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» – в номинации «Лидерство» – за вклад руководства в достижение устойчивого успеха организации;

ОАО «Молочный Мир» – в номинации «Совершенство менеджмента» – за построение в организации систем менеджмента, ориентированных на проектно-процессное управление и позволяющих внедрять современные высокоэффективные, ресурсосберегающие и инновационные технологии, создавать конкурентоспособные продукцию, услуги или работы;

Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям – в номинации «Социальная ответственность» – за ведение организацией социально ответственного бизнеса и создание условий, обеспечивающих социальную защищенность всех групп заинтересованных сторон: персонала, потребителей, партнеров, общества.