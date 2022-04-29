|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОПРЕДЕЛЕНЫ ОБЛАДАТЕЛИ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 2021 ГОДА
13:54 04.05.2022
Постановлением Совета министров № 264 от 28 апреля 2022 г. утверждено решение комиссии по присуждению премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2021 года.
Как сообщает Национальный правовой портал, за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента Премия правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2021 года присуждена:
ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством»;
НПРУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»;
обособленному структурному подразделению «Станция Минск-Пассажирский» транспортного РУП «Минское отделение Белорусской железной дороги»;
ОАО «Витебские ковры»;
ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»;
ОАО «Пружанский молочный комбинат»;
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;
ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»;
ПРУП «Витебскоблгаз»;
республиканскому дочернему ПТУП «Молочный гостинец»;
РУПЭ «Белтелеком»;
Научно-исследовательскому институту пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям;
УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»;
УО «Брестский государственный технический университет»;
УО «Гродненский государственный аграрный университет».
Лауреатами премии стали:
белорусско-российское СП ОАО «Брестгазоаппарат»;
ГУО «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;
ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава»;
ООО «Производственное объединение «Энергокомплект»;
ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»;
ОАО «МАПИД»;
ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»;
ОАО «Молочный Мир»;
ОАО «Речицкий метизный завод»;
ОАО «Савушкин продукт»;
ОАО «Торгмаш»;
РУПП «Гранит»;
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»;
УО «Полесский государственный университет».
Звание дипломанта конкурса присуждено ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».
Кроме того, специальной награды конкурса удостоены:
ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» – в номинации «Лидерство» – за вклад руководства в достижение устойчивого успеха организации;
ОАО «Молочный Мир» – в номинации «Совершенство менеджмента» – за построение в организации систем менеджмента, ориентированных на проектно-процессное управление и позволяющих внедрять современные высокоэффективные, ресурсосберегающие и инновационные технологии, создавать конкурентоспособные продукцию, услуги или работы;
Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям – в номинации «Социальная ответственность» – за ведение организацией социально ответственного бизнеса и создание условий, обеспечивающих социальную защищенность всех групп заинтересованных сторон: персонала, потребителей, партнеров, общества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2022
Курсы в банках
на 04.05.2022
Конвертация в банках
на 04.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте