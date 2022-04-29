В январе-марте 2022 года объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 3513,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню января-марта 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 129,1%, в обрабатывающей промышленности – 100,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 93,5% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 106,8%.